國內疫情連環爆，確診數不斷攀升，今（26）日死亡數甚至創下單日新高，讓民眾感到十分惶恐，新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳因此特別出面，針對日前醫師分享的高齡確診者與一般人肺部X光片對照圖解釋，新冠肺炎導致的傷害往往不可逆，若發展成重症，後半人生恐怕都得隨身攜帶氧氣筒，再度引發網友關注。

日前一名醫師在網路分享，高齡確診者與一般人肺部X光片的對照圖，叫網友看傻了眼，因為感染病毒的肺部明顯「白茫茫一片」，感覺病況嚴重，十分不樂觀。對此根據《東森新聞》報導，醫師柳朋馳也進一步說明，指稱「從那位醫師提供的X光片來看，兩側都已經白掉了，就是我們所謂實質化的情況，整個肺部支氣管呼吸道，裡面都是痰液跟積液，情況就是一定是很糟」。

不過，其實SARS病毒或新冠病毒造成的肺炎都有瀰漫性感染情形，因此柳朋馳表示「尤其是輕症或是無症狀，7到8成都是正常的，很多是後面變成重症，才看得出來這樣的（照片中全白的情況）變化」，也就是說，光看X光片就要一秒判斷患者是否罹患新冠肺炎，難度相當高。

只一旦新冠肺炎平均三週後會進入「決定存亡」之際，柳朋馳坦言「可能就在一周內，看到他的病情急轉直下，肺泡裡面都是積液，通氣量更糟」，而且就算「重症痊癒後，他（患者）的後半人生可能要帶著氧氣筒」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)