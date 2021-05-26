世界衛生組織（WHO）的一份報告顯示，在印度首次發現的冠狀病毒變體-B.1.617變種病毒，已在53個地區被記錄到。此外，從非官方來源獲得的資料，另有7個地區也發現了B.1.617變種病毒，因此實際的擴散地點應為60處。

該報告稱，印度變種病毒的傳播性比其他新冠病毒更高，至於重症機率和感染風險還在調查中。

半島電視台(Aljazeera)報導，WHO的報告指出，在過去的一星期，全球新病例和死亡人數持續減少中，上周約有410萬起新病例，和8.4萬起新死亡病例，與上上週相比，減少了14％和2％。歐洲的情況改善最快，其次是東南亞地區。

至於美洲、東地中海、非洲和西太平洋的病例數，與之前相似沒有改善。

這份文件說：「儘管過去一個月，全球的疫情趨勢有所好轉，但COVID-19病例和死亡的發生率仍然很高，並且在各別的國家與地區還有回升。」

在過去的7天中，印度的新病例數量最多（1,846,055起，下降23％）；其次是巴西（451,424 起，上升3％）；阿根廷（213,046起，上升41％）；美國（188,410起，下降20％）和哥倫比亞（107,590起，下降7％）。

目前主要有4個變種病毒，分別是英國型（B.1.1.7）、南非型（B.1.351）、巴西型（P.1）和印度型（B.1.617）。目前在149個地方發現英國型，在102個地方有南非型，在59個地方有巴西型。印度型的發現地方則是開頭所說的，53或60處。

雖然印度型與其3種相比出現的地點最少，但是卻是WHO特別提出警告的一型變種痛毒，原因是印度型的突變速度很快，又已分成B.1.617.1、B.1.617.2、B.1.617.3，三種子型。

報告說：「病毒會持續進化，傳播的越多，它進化的機會就越多。我們只能做好衛生觀念提升、注射預防針等幾種疾病控制方法來減少傳播，並且希望大眾一起配合，才能渡過這個疫情。」

(中時新聞網)