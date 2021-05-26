台鐵太魯閣號事故造成49人死亡，台鐵擬定出12人懲處名單。（台鐵局提供／陳祐誠傳真）

今年4月2日台鐵太魯閣號事故造成49死，交通部台鐵局今公布行政責任報告，並擬定12人懲處名單，其中包含副局長、總工程司、處長、段長等記申誡至大過。台鐵表示，本案就施工業者、設計監造與專案管理廠商違反契約及作業規定，台鐵相關人員涉有督導、管考不周予以究責，相關懲處將於運安會及交通部鐵道局發布事故調查時，再予以檢討修正。

台鐵指出，0402事故缺失，已辦理各項改善措施，包括臨軌工程全面停工、加強各工地安全管理、瞭望員及監工人員均配發行車調度無線電話、未派站員之招呼站工地由台鐵另雇保全或派員、加速建置「邊坡監視預警系統」、全面盤點有異物侵入之虞路段、全面檢討工程管理的督導稽核查證機制。

台鐵說明，建置的「邊坡監視預警系統」，預定2021年底完成10處、2022年底完成15處，共計25處。全面盤點有異物侵入之虞路段，則於6月底前完成，危害嚴重者優先設置永久性的阻隔設施，無法建置阻隔設施者則建置異物入侵告警系統，預計於10月底前提出改善計畫。

(中時 )