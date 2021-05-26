10多名員警將車輛阻擋在嫌犯逃逸方向，嫌犯則蹲坐在人行道上。（李文正攝）

員警在士林地方法院逮捕1名嫌犯。（李文正攝）

檢警偵辦運輸毒品案，26日下午4點多，持破壞工具鋸開士林地院旁一間洗車店鐵門，10多名官警手持衝鋒槍衝入屋內，逮捕3名嫌犯，其中1名還來不及穿上衣，露出全身刺青，被壓制在路邊人行道，人在2樓的主嫌跳窗逃逸，檢警持續追緝當中，不過，荷槍實彈員警攻堅驚動路過的法官，沒想到法院旁竟有毒窟。

台北地檢署指揮海巡署機動查緝隊、航警局、台中豐原警分局、士林警分局等多個單位，偵辦運輸毒品案，經過跟監發現嫌犯將毒品藏在洗車店內，數10名員警手持衝鋒槍，昨下午決定收網，鋸開鐵門攻堅，由於事發突然，警方來不及聲請搜索票，北檢檢察官親自到場坐鎮，並在洗車店內起出2大汽油桶內藏毒，約40到50公斤，漏夜載回台中清點數量。

藏毒洗車店開在法院停車場出入口，營業時間不固定，出入人員複雜，偶有檢察官就近將車子託付清洗。

警方發現毒品運至洗車店，員警除破門外，還在後門埋伏，並以偵防車堵住出入口，避免嫌犯開車衝撞，但破門巨大聲響，3名嫌犯從後門逃逸，主嫌則從2樓跳窗逃逸，警方逮捕1名還來不及穿上衣，全身刺青的嫌犯，證物連同3嫌犯將帶回台中偵訊後移送北檢。

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(中時 )