雲林縣北港鎮巨人綜合高中今年四技二專衛生護理類統測成績，再次打破歷年紀錄，囊括全國應屆畢業生前16傑，其中許士朋472分拿下應屆畢業生榜首，廖芸琪468分為應屆畢業生第2名，廖茂淵464.5分應屆畢業生第3名。

巨人高中表示，學校的藥學護理專班共有203名應屆畢業生報考衛生護理類統測，繳出亮眼成績，460分以上有8名、450分以上15名，400分以上95名，預估400分以上的學生都有機會錄取藥學系或國立科技大學護理系。

校方說，學校「衛生護理類5虎將」，除了全國前3名的許士朋、廖芸琪、廖茂淵，還有第4、5名的江霈甄、林煒舜。5科考試科目中，學生們拿下3科全國最高分，包括數學100分廖芸琪、蘇彩蜜、賈君勤；國文96分許士朋、江霈甄；專二（健康與護理）100分邱皇菖，另有18名學生獲得98分。

校長林山章指出，一旦取得藥師資格，起薪至少5萬元，比一般大學科系好上許多，日後還可朝醫藥領域持續發展，只要選對學校努力學習，一定可以創造屬於自己的美好人生。

(中時 )