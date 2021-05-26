民眾黨立委爆：民進黨根本沒有超前佈署

媒體人趙少康今日與民眾黨立委蔡壁如暢談台灣防疫問題，蔡壁如指出，執政黨除了鬆懈國門的第一道防線，另外從事後檢討來看防疫政策，也顯示民進黨完全沒有超前佈署，代表之前一直都是運氣好，

趙少康表示，桃園諾富特是大破口，就是因為機師隔離時間改成3＋11，我們的破口就只有機場，結果還守不好，這是讓他對衛福部長陳時中很不滿的地方。

趙少康指出，原本規定機師隔離14天，後來改成9＋5，最後又變成3＋11，而且外籍機師好像還能隨意進出，原本桃園機場守好就好，結果卻連機場都守不好，蔡壁如也認為，第一線的國門不應該鬆懈。

趙少康質疑，政府超前佈署一年半，怎麼一個禮拜就崩潰？蔡壁如說「他(執政黨)完全沒有超前佈署，他只是運氣好」。如果真的有做，應該早已備好「萬一出現破口該怎麼辦」、「出現社區改染該怎麼辦」、「醫院出現院內感染該怎麼辦」？這次疫情忽然爆發，目前看來，執政黨都不知道該怎麼辦。

(中時 )