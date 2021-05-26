前立委張慶忠、新北市議員陳錦錠、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫得知後主動捐助10台手推式消毒噴霧機、100件隔離衣、防護衣及消毒水給中和區里長聯誼會。（陳錦錠服務處提供）

前立委張慶忠、新北市議員陳錦錠、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫得知後主動捐助10台手推式消毒噴霧機、100件隔離衣、防護衣及消毒水給中和區里長聯誼會。（陳錦錠服務處提供）

前立委張慶忠、新北市議員陳錦錠、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫得知後主動捐助10台手推式消毒噴霧機、100件隔離衣、防護衣及消毒水給中和區里長聯誼會。（陳錦錠服務處提供）

疫情嚴峻，全國進入第三級疫情警戒，新北市中和區許多里長都自動自發天天揹著消毒水四處消毒，前立委張慶忠、新北市議員陳錦錠、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫得知後主動捐助10台手推式消毒噴霧機、100件隔離衣、防護衣及消毒水給中和區里長聯誼會，除了減輕里長負擔，也盼可以盡速協助緩解疫情。

張慶忠指出，自己對中和有很深的情感，在中和擔任民意代表多年，每一條大街小巷、鄉親都相當熟悉，如今新北市疫情嚴峻，中和本土確診案例攀升令他憂心，得知不少里長們主動環境清消，「團結抗疫相當感動！」

張慶忠說，許多里長們主動持消毒藥水環境清消，但後揹式的器材對於體力是很大的考驗，加上近日天氣炎熱，他得知後與新北市議員陳錦錠、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫主動捐助10台手推式消毒噴霧機等防疫物資給中和區里長聯誼會，盼可以減輕里長們的負擔，同時加快環境清消的工作。

「我們的敵人只有一個就是病毒！」陳錦錠說，手推式消毒噴霧機可拉30米長，方便里長們深入大街小巷，此外，里長第一線清潔環境，同時捐助100件隔離衣、防護衣、消毒水，讓里長們無後顧之憂，持續守護大家的家園。

張智倫表示，疫情期間無論政府單位、民間單位、里長等都相當辛苦，加上近期醫療能量負荷加劇，他也呼籲，疼惜第一線醫護人員、疼惜默默堅守市民的里長，呼籲民眾減少外出、勤洗手，團結做好防疫工作。

(中時 )