近來疫情變得嚴峻，確診與死亡人數持續攀升也將大眾籠罩在恐慌之中。被醫生宣告平均剩餘壽命不到一年的「末期病人」，就是在時間倒數壓力下必須學習面對死亡的一群人。「人生不一定活得漂亮，但是要走得鏗鏘！」看見末期病人的遺憾與不捨，多年擔任臨床關懷宗教師的宗惇法師於 2014 年成立「大悲學苑」，帶領一群無私奉獻的專業關懷人員，以宗教力量提供病人身心靈全人照顧的「靈性照顧」，幫助病人解開心中的結、圓滿離世。這一切過程都被鏡頭記錄下來，成為台灣第一部專門探討靈性照顧的紀錄片《回眸》。

《回眸》為熱衷於拍攝生死議題紀錄片的陳志漢導演最新力作，歷時兩年記錄三位末期病人冠瑋、瑤華、育姍在離開人世前如何面對死亡的每一刻，用生命故事向大眾展現他們對生的不捨、對死的恐懼，以及過程中靈性照顧給他們的勇氣。近來疫情不斷升溫，醫院成了高風險場域，更是不容易拍攝取景的場所，考量家屬隱私、不能妨礙醫療動線，劇組必須在狹小的空間以輕巧的設備上陣，只為在不打擾病人的同時拍下真實。

談到對著病人拍攝，陳志漢導演分享「傷口上撒鹽」的無力感，在拍攝《回眸》時更有感而發：「拍攝 2 年其實不算太久，我卻一直覺得時間走得很慢。直視生死的課題，每一刻都彌足珍貴。」陳志漢導演表示，安寧病房病人平均剩餘壽命為 3 週，因此每一次拍攝都在與時間賽跑，鏡頭下的影像顯得更得來不易。導演也遺憾地說，《回眸》殺青後，片中主要的三位末期病人冠瑋、瑤華、育姍都已離世。

《回眸》談論平時社會避而不談的生死議題，期盼成為正視生命階段與靈性提升的傳承助力，除了作為保存台灣靈性照顧的珍貴影像，也拍攝大悲學苑法師們實地走訪日本、香港與當地宗教師互動的過程，展現台灣臨床佛教宗教師的專業是能耀眼國際的「台灣之光」，也讓觀眾能一探究竟靈性照顧超越地域的重要交流。但《回眸》拍攝到後期經費用盡，咬牙拍攝完畢後卻缺乏經費上映，加上病人的照顧需求量不斷增加，專業關懷人員的培訓也相對應增加，於是大悲學苑發起集資計畫，希望透過大眾力量讓末期病人的生命故事、靈性照顧議題登上大銀幕被更多人看見，並募集專業關懷人員的培訓經費，使更多病人能圓滿離世。大悲學苑紀錄片《回眸》上映暨關懷人員培訓經費集資計畫：https：／／backme.tw／ref／bAfIy／

(中時 )