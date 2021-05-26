國內疫情嚴峻，本土病例數已超過4000例，繼北市聯醫遭爆急診塞爆、病房滿床後，台大醫院院長吳明賢今（26）日也在臉書疾呼，院內新冠病患已經超量， 就算改裝小兒加護病房ICU來收治成人，仍不敷使用，他甚至警告這樣下去會很慘，恐步SARS後塵。

北市聯醫工會昨(25)日才在臉書大喊「醫療崩壞在即，基層醫護向社會求助！」並揭露北市聯醫的真實現況是急診塞爆、病房滿床，但救護車還是源源不絕地把病人送進來，病患只能躺在走廊。

吳明賢今天在個人臉書以「Hospitals Need Help」為題表示，看到友院第一線加護病房醫護發出吶喊，台大醫院也不遑多讓，即使跟消防局說已經超量無法再收，急診處仍有救護車送來新冠肺炎插管須住ICU的患者，甚至把小兒ICU改收成人，但仍不敷使用。

吳明賢指出，台大醫院已收治超過100名新冠個案，重症有20多人，是全國最多，已經滿載。他強調抗疫如作戰，但照顧重症的醫護不能急就章，由於這波新冠病患人數實在太多，若沒有準備完善，這樣下去後果可想而知，呼籲政府統籌考量、訂出辦法，不希望步上SARS後塵。

北市聯醫爆醫療崩壞求援 陳時中認了：但沒崩潰

(中時新聞網)