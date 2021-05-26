國內新冠肺炎疫情嚴峻，獲得的疫苗卻遠不足全民施打，網路上流傳一份「豪華疫苗團」旅遊文宣，帶民眾前往美國施打輝瑞疫苗，且有21天、34天不等的旅遊行程，每人團費35萬元起，還要加上7萬元服務費。交通部觀光局表示，出團禁令未解，違者可罰3至15萬元，情節重大可廢照。

根據該份疫苗團文宣，團員7月23日出發，搭乘的是長榮皇璽桂冠艙，24日施打第1劑疫苗，之後前往拉斯維加斯、洛杉磯等城市，8月19日打第2劑疫苗，24日抵台隔離14天，9月9日出關。

在美國的遊程，還包括迪士尼樂園、環球影城、比佛利山莊購物、星光大道、洛杉磯天文台等景點，團費不含台灣防疫旅館，2人1間的話，每人團費35萬1902元起，以及服務費7萬元。

交通部觀光局回應，去年3月19日公告暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，禁令還未解除，旅行社不得組團赴國外旅遊，否則可開罰3至15萬元，情節重大者得廢止其營業執照。

旅行業品質保障協會則強調，旅行社不可以招攬醫療行為，組團出國打疫苗並不合法。

(中時 )