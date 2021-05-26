因台灣近期新冠肺炎疫情升溫，民眾搶購口罩，再度變成「全民運動」！台灣彩色口罩第一品牌中衛26日表示，公司除特別每天增加工時，加班生產，將口罩產量提升10％，達到周產口罩440萬片外，更投資一千萬港幣，新設香港廠，並開始投產，日產醫療口罩約30萬片，就近供應港、澳市場。這是中衛繼前年收掉大陸東莞廠之後，新設首家的海外廠。

中衛香港廠位於香港紅磡，面積約400坪，投資額一千萬港幣，初期員工數約30人，主要市場以港、澳兩地，鋪貨通路包括屈臣氏、7-11、藥妝，及藥局通路，銷售中衛口罩的港澳銷售據點超過2,500個。

中衛透露，屈臣氏是中衛台灣廠的客戶，旗下香港廠成立後，不僅讓台灣廠可大幅減少外銷香港的口罩數量，也可就近供應香港通路市場。 中衛指出，台灣廠原定今年第四季擴廠完成，但因調整廠房規劃，將延至2022年第一季才會完工。在此之前，中衛無法大量增產，然海外市場需求量，十分強勁。為此，中衛特地派員至香港成立「中衛香港廠」，新增4條口罩產線，就近供貨。

中衛營運長張德成表示，香港廠製造的口罩從裡到外，所有原物料，包含內、中、外三層的聚丙烯（PP）、熔噴過濾層、複合不織布（ES）、鼻梁條及耳帶等原物料，全部都和中衛原廠同款，務求完全複製中衛原廠，生產品質保證的醫療口罩。

張德成強調，花費近半年成立的中衛香港廠，不僅只是硬體輸出，也將管理流程、運作技術及人員訓練成套移轉，像是中衛台灣廠堅持的標準作業流程（SOP）與標準檢驗流程（SIP），也完整進入香港廠，以確保品質管理無虞。中衛香港廠目前先建置4條產線，日產醫療口罩約30萬片，就近供應香港當地使用。

因台灣疫情升溫，為協助民眾抗疫，中衛最近也調降外銷日本及新加坡等海外口罩出貨比重，預計可將90％口罩產能，留在台灣，藉以增加台灣的口罩供貨量。

因應台灣進入全國三級警戒，民眾需儘量減少外出，做好防疫工作。中衛說，公司已緊急調整通路供貨策略，優先提高供貨量給Yahoo、momo、PChome，及博客來等多家大型電商通路，讓消費者不用外出，透過線上購物，就可買到醫療口罩，以減少接觸病毒的可能性。

(工商 )