儘管市場對於美國可能提前升息的預期升高，多名聯準會(Fed)官員也透露可能開始討論縮減購債，但Fed強調寬鬆政策短期不會退場，加上美國公債殖利率下滑，摜壓美元指數下探近5個月新低。

追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數周二盤中最低來到89.533，創1月初以來新低，周三雖告反彈，微升至89.80，但仍在近5個多月的低點。

美元對歐元周三最低下探1.2266美元，創1月6日以來新低，歐洲匯市盤止跌反彈，報1.2228美元，歐元短線走強主因為歐洲疫後經濟復甦有加速之勢。

儘管近來寬鬆貨幣政策退場的呼聲升高，但仍有多名Fed官員呼應主席鮑爾(Jerome Powell)的論點，即美國通膨率竄升僅是暫時的狀況，超寬鬆貨幣政策還是有續行的必要。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）周二指出，「我還未看到任何的數據足以說服我改變對Fed現有寬鬆政策立場的支持。當前而言，政策環境極佳，我們必需保持耐心。」

分析師表示，美元走勢接下來的觀盤重點將擺在周五出爐的美國核心消費者物價指數與採購經理人指數的調查數據。

過去兩個月來，由於美國低利率環境短期預計不會改變，而全球其他經濟體呈現快速復甦，資金大舉從美國移出轉往海外資產，造成美元一路走貶。

荷蘭合作銀行(Rabobank)策略師佛利(Jane Foley)指出，「市場對於歐元區經濟復甦展望的信心增強，帶動歐元走高，此外Fed官員堅稱物價上漲壓力只是暫時，顯示短期內美國寬鬆貨幣政策的大環境不會改變，這對於美元是利空。」

美國10年公債殖利率周三下滑至1.557％，逼近5月7日美國非農就業報告遠低於市場預期後創下的1.554％上波低點。

JFD集團資深市場分析師皮索羅斯(Charalambos Pissouros)發布最新研究報告表示，「由於愈來愈多的Fed官員表達鴿派的立場，我們依舊認為美元持續偏空，美股則可望持續上漲。」

他還說，「市場接下來會聚焦周五出爐的個人消費支出報告，看報告出爐後Fed決策委員的立場是否會出現改變。」

(工商 )