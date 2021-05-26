華為雲數據中心仍在興建中，看似「歐洲小鎮」的建築群聚集在貴安新區的一片綠林中。（許依晨攝）

蘋果中國（貴安）數據中心是蘋果公司在美國和歐洲之後設立的第三個數據中心。（許依晨攝）

大陸貴州因地質結構穩定、氣候涼爽、能源充足等優勢，近年大力建設成為數據中心示範基地，也是大陸全國首個大數據綜合試驗區，可說「美國有矽谷，中國有數谷」。

貴州的「貴安新區」是大陸國務院批準設立的第八個國家級新區，吸引三大運營商、騰訊、蘋果、華為等數據中心，以及富士康等電子製造產業等相繼落戶，累計完成投資超人民幣100億元。

目前，貴安新區已規劃建設了12個超大型數據中心，總占地面積1萬1184畝，預計總投資將超過人民幣400億元，到2025年將可承載服務器超過400萬台的規模。

實地走訪仍在興建中的華為雲數據中心，一個看似「歐洲小鎮」的建築群聚集在一片綠林中，為貴安新區重點打造的12個大型數據中心之一，總用地面積1521畝，一期建築面積約48萬平方公尺，分ABC三個組團及倉儲中心進行建設。工程預計今年6月竣工，為170個國家提供雲端服務。

華為雲數據中心主要功能包括華為全球管理數據儲存中心、華為全球IT維護工程師基地，和華為大學戰略預備隊訓戰實習基地。

蘋果中國（貴安）數據中心是蘋果公司在美國和歐洲之後設立的第三個數據中心，項目計劃總投資10億美元，蘋果中國與當地的雲上貴州大數據產業發展公司合作，打造一個iCloud數據中心，把蘋果的中國客戶的所有照片影片和文件等數據儲存在iCloud數據中心。

(旺報 )