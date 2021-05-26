澳門警方不容許「澳門民主發展聯委會」舉行「六四」燭光集 會，稱集會目的在違反法律，與北京中央對六四事件的定性相對立，煽動顛覆中國共產黨領導地位。民聯會認為，當局為了政治打壓而羅織罪名，將向終審法院提出上訴。

警方於回覆民聯會預告的批示中指出，民聯會以往六四集會透過展示「專政倒台」、「屠城」、「中共政權禍國殃民」等圖片及文字，與中央對六四事件的定性相對立，煽動顛覆中國共產黨領導地位，違反刑法典第177條（公開及詆毀）、181條（侵犯行使公共當局權力之法人）及298條（煽動以暴力變更已確立之制度），並違反了行政程序法典的善意原則。警方認為，這次預告集會的目的，具有相同的違法性質，故此不批准有關集會。

民聯會指出，30多年來澳門民主發展聯委會每年6月4日都以和平、理性、守法舉行六四燭光集會。澳門現行刑法典是制訂於1995年，而每年六四燭光集會是1990年開始，即從未有刑法典前到刑法典制訂後，六四燭光集會從來不存在違反相關法律的問題，這明顯是為了政治打壓而羅織罪名，其目的就為了打壓六四燭光集會的舉行，侵犯澳門人的集會示威權利。

民聯會表示，對此深感憤慨，計劃在短時間內依法向終審法院提出上訴，以維護澳門居民受基本法所保障的公民權利。

(中時 )