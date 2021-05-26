日本32歲「國民老婆」新垣結衣日前宣布閃嫁大8歲男星星野源，電視劇《月薪嬌妻》CP成真不僅轟動演藝圈，大批男粉絲更是為女神死會心碎，崩潰「老婆」沒了。然而日媒《週刊文春》今(26日)更進一步曝光新垣結衣父親發言，還意外揭密了新垣結衣與男星錦戶亮的昔日交往始末。

新垣結衣日前宣布與星野源結婚，一度被懷疑是否未婚懷孕，不過男方護花心切，第一時間立刻透過經紀公司回應，否認新垣結衣，透露兩人亦沒有同居，也尚未登記結婚，會再找個好日子登記。

週刊文春今(26日)更發出一篇付費報導，標題為「新垣結衣父親的初告白 星野源是女兒黑暗中的光」，內容提到新垣結衣16歲離開家鄉沖繩前往東京工作，因為拍廣告開始走紅，更在2011年首次主演月九劇 《全開女孩》，與男主角錦戶亮交往，但不久後兩人隨即因個性不合分手。

報導更指出，新垣結衣與錦戶亮分手後，每天都為了工作忙碌，精神也變得不穩，食不下嚥，與經紀公司也產生矛盾。身為新垣結衣超級粉絲的星野源，2016年因合作《月薪嬌妻》，與心目中的女神拉近距離，也是在那時候填補了新垣結衣的心靈縫隙。而新垣結衣父親得知女兒閃婚消息，更向週刊表示收到女兒結婚報告十分開心，祝福小倆口幸福。

(中時新聞網)