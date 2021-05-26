新冠疫情升溫，全國進入三級警戒，永豐銀行宣布減碼房貸利率，下周（6月1日）起推出每年享利率減碼0.01個百分點的房貸方案，符合資格的新戶可越繳越輕鬆，以申辦1,000萬元、20年期房貸、利率1.40％為例，搭配減碼方案，自第3年到第20年的累積總繳利息可較原本減少逾5萬元，等同再為自己省出一筆圓夢金。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，永豐銀行「豐雲房貸」一站式平台，從新戶申請、彈性調整房貸月付繳款金額，以及最快當日可獲資金的增貸服務等，都可在網路線上完成。根據統計，今年以來至5月中旬，已有約千名新戶經由線上申辦房貸；今年前4月，線上增貸占整體增貸件數的比例，較去（2020）年提升逾70％。

吳建毅表示，永隨著金融科技快速發展，使用網銀完成彈性繳款設定也高達9成，臨櫃客戶僅佔少數，顯見民眾對房貸數位化的依賴程度快速升高。永豐銀行並提供24小時服務專線以隨時協助解決相關問題。

永豐銀行也宣布6月1日起的利率優惠方案，回饋每月正常繳款的房貸新戶，線上申辦房貸的新戶正常繳款滿2年，第3年起每年利率減碼0.01個百分點，讓客戶越繳越輕鬆。且因應全民防疫期間需求，力求提升金融服務效率，包括新戶申請、線上增貸及月付金彈性繳等，民眾免跑分行也能快速辦理。

(中時 )