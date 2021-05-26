美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）專家表示，在埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）上台後，該國近年主要轉為向俄羅斯和法國購買武器，可能導致美國逐漸失去對此重要國家的影響力，進而增加政府推進中東戰略的難度。

「捍衛民主基金會」軍事與政治權力中心（Center on Military and Political Power）主任鮑曼（Bradley Bowman）、客座分析師美國空軍湯普森（Jayed Thompson）少校和研究分析師布羅布斯特（Ryan Brobst）共同投書《國防新聞》（Defense News），稱自2009年至2014年塞西上台前，美國佔埃及武器進口的47%；但自塞西上台後的2015年至2020年，此數字迅速縮減為14%。主要獲益者為法國和俄羅斯，採購項目包括2艘「西北風級」（Mistral-class）兩棲突擊艦、54架「飆風」（Rafale）戰機，以及24架Su-35戰機、46架MiG-29戰機、46架Ka-52攻擊直升機、4個連的S-300VM防空系統等。

在2013年埃及首位民選總統穆希（Mohamed Morsi）遭推翻後，美國政府凍結對該國的軍售計畫，直到2年後兩國關係改善為止；且由於埃及存在一系列人權問題，讓美國多次以削減軍售為要脅，要求其進行改善。結果不但未解決埃及人權問題，反而導致該國倒向法國、俄羅斯等對武器買家人權紀錄要求較低的國家。

「捍衛民主基金會」的專家們指出，埃及是阿拉伯語國家中人口最多者、坐擁蘇伊士運河（Suez Canal），並與以色列、利比亞、蘇丹和加薩走廊（Gaza Strip）接壤；該國不僅攸關美國海軍是否能迅速馳援中東，其1979年在美國協調下與以色列簽署的和平條約，更是維持當地局勢穩定的重要依據。他們警告，若美國喪失對該國的影響力，相關情勢變動將可能危及美國國家安全核心利益。

(中時新聞網)