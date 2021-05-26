德國今天公布數據顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率自2020年10 月以來首次降到每10萬人50人以下。衛生部長史巴恩表示，如果疫情持續走緩，德國將度過一個平靜的夏天。

德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）所編製發病率，下降到每10萬人有46.8人，雖然官員表示，原因之一是24日放假，使記錄的病例數減少。

大概在一個月前，這個比率比現在高出3倍多。政府實施了全國封鎖措施以減緩疫情，目前正在逐步解封。

史巴恩（Jens Spahn）告訴NTV電視台：「有一個目標明確，即儘可能多接種疫苗，儘可能減少感染，直到6月底，接下來就會有個非常美好的夏季。」

和英國及美國相比，德國的疫苗接種起步較慢，但目前正加速施打。在全德8300萬左右人口中，約有40%至少已施打一劑疫苗，約14%已完全接種。

羅伯特‧科赫研究所通報，新增2626例確診，大幅低於近來的其他單日數據，原因之一在假期。另有270人染疫不治，使病歿總數達到8萬7726人。

(中央社)