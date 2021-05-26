全國進入三級警戒，取消內用衝擊飯店業生計，台北福華積極衝刺外帶業務，除自取再享88折優惠，只要40分鐘前來電預訂可於大門口免下車直接取餐，更罕見地加入外送滿額送到家，單筆消費滿1,500元，大安區免費送到府，單筆消費滿2,000元，擴大至3公里內免費外送，減少到公眾場合用餐頻率，拉抬宅經濟業績。

因為疫情升溫，現在民眾無法出入公眾場合聚餐，多以外帶或外送餐飲在家與親友享受美味餐點，順應消費型態改變，台北福華大飯店秉持著防疫優先推出「餐點外帶外送免下車服務」，蒐羅館內中餐廳經典熱門菜色，甚至片皮烤鴨也能外帶回家吃；相較價格更是優惠。

台北福華旗下江南春餐廳推出了防疫外帶「雙人分享餐」、「小家庭三人分享餐」、「四人分享餐」，更厲害貼心的是「豪享烤鴨分享餐」，就讓您在家防疫也可以痛快吃烤鴨。另外，珍珠坊也提供「粵式三人分享餐」和「尊榮六人分享餐」，還有麗香苑招牌菜單通通吃的到，像是德國烤豬腳、福華牛肉麵及海南雞飯等人氣餐點。

針對最近民眾在家用餐，江南春名廚劉宜嘉親自操刀，推出輕鬆帶回家的「小家庭三人分享餐」、「四人分享餐」，包括有招牌開胃冷盤紹興醉雞、滬式無錫排骨、雪菜魚片、蒜酥西蘭花及醃篤鮮砂鍋等江南春超人氣料理。

若你是烤鴨控，就會知道江南春的鎮店之寶「掛爐櫻桃烤鴨」一直是許多老饕、吃貨的必吃招牌菜「豪享烤鴨分享餐」，其中除了烤鴨捲餅及醬燒鴨架兩大基本盤之外，還有相似日本握壽司的片皮滋飯糕，將干貝拌入的壽司飯帶著其鮮甜與獨特風味，壓製成型後放上少許芥末、切片起司與酥烤鴨皮，口口酥脆豐潤，層次豐富，另外銀芽炒鴨絲、鴨汁蔥油麵線及主廚私房酸菜鴨湯通通吃得到。

擅長粵式港點料理的珍珠坊，主廚團隊把傳統港味佳餚一次端出來，「粵式三人分享餐」，在家就能吃上荷葉蒸鮮蝦、腰果雞丁、銀絲炸春捲、鼓香四季豆、鮮蔬魚片湯道道都是一時之選，更讓您唇齒留香。此外，還有精緻粵菜首選的「尊榮六人分享餐」，六道招牌料理像是油雞拼叉燒、荷葉蒸鮮蝦、香蒜蒸鮮魚、黑椒燒牛柳、百合鮮蘆筍和野菇雞片湯等多樣經典菜，宅在家裡也可以嚐到飯店主廚好手藝。

(中時 )