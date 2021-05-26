陽明山仰德大道4年前發生混凝土泵浦車衝撞對向車道釀成4死8傷重大交通事故，車輛所有人信詠工程行負責人陳美蘭、維修技工盧志宏被控業務過失致死罪。士林地院依過失致死罪，判處陳女徒刑4年2月、盧男徒刑3年6月，死傷者家屬分別向陳美蘭、信詠公司、信協公司等有公司、負責人附帶民事賠償，共6550萬元。

刑事部分，判決指出事故泵浦車空車重達20多公噸，驗車時沒有手煞車均屬重大瑕疵，陳美蘭身為車輛實際管理者，不能推諉不知，而盧志宏更換零件時，有義務確認插銷是否有效貫穿固定螺帽，維修後7個多月，因傳動軸脫落導致泵浦車沒有引擎煞車而釀禍，陳美蘭、盧志宏均有過失責任。

整起案件發生在2017年7月19日上午7時許，當場死亡的駕駛阮英貴從淡水出發，車上載著水泥工江金水、陳心怡出發，打算要到陽明山大公路工地進行灌漿，8點19分在仰德大道3段、新安路路口時車輛失控，衝撞對向車道的汽、機車，導致4人死亡、8人輕重傷。

死者翁竟期家屬向盧志宏、陳美蘭等人求償2000萬，死者何宗益以及受傷家屬求償1566萬餘元，陳姓死者的家屬則求償935萬餘元，而左小腿骨折的陳志豪，因身受重傷共求償1748萬餘元。

(中時 )