本土疫情連環爆 趙少康、蔡壁如合體談疫情｜2021.05.26

媒體人趙少康今日與民眾黨立委蔡壁如暢談台灣防疫問題，蔡壁如指出，現在民間已經有個笑話傳出，那就是流行疫情指揮中心指揮官陳時中等5人，每天下午2點召開的記者會，至今已讓民眾感到「每天都有5個漢子在講廢言」。

趙少康表示，今天2點疫情指揮中心的記者會，「校正回歸」比確診的還多，昨天公布確診者2百多人，今天校正又增加90多人變成3百多個，今天的確診者是3百多人，會不會明天又校正變成4百多人？每天公布的確診數，意義到底在哪裡？

趙少康說，不是說不能校正，而是每次校正都增加很多，怎麼每次校正都比原本還多。蔡壁如表示，現在每天都幾百個，民眾都不知道那下一步該怎麼辦。

蔡壁如指出，老百姓現在做的很好，都配合勤洗手、戴口罩，代表台灣人很的水準，也配合政府政策，現在全靠台灣的公衛、老百姓做的好。

蔡壁如說，自己本身也是護理師，現在因為醫護人員不足，因此也響應台北市長柯文哲的號召退休醫護人員回去醫院幫忙的政策，自己也馬上接到台北市聯合醫院和平院區的徵召，在不影響立委工作下，也回去幫忙。

蔡壁如表示，因為和平醫院接到很多居家隔離的確診者，醫院人力非常缺乏，大約有一半人力是靠借調支援。

(中時 )