食品藥物管理署今（26日）宣布41萬劑AZ疫苗已於傍晚通過檢驗封緘，對此，食藥署證實，疫苗最快於晚間就能由疾管署分送給各縣市。

食品藥物管理署發布新聞稿指出，已於5月26日傍晚完成透過COVAX平台輸入第二批COVID-19疫苗、計409,800劑之審查、檢驗及核發封緘證明書，並赴倉儲查訖封緘放行。

食藥署表示，COVAX本次輸入阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司COVID-19疫苗、410,400劑、批號ABX6083，於5月19日下午自荷蘭空運抵台入庫，經食藥署同步審查文件資料與檢驗皆合格後，已於5月26日傍晚核發封緘證明書，且赴倉儲現場再次查核儲存溫度與批號劑量並進行封緘，完成後該批疫苗即交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

食藥署科長長許家銓受訪表示，食藥署傍晚已完成檢驗封緘，分送作業將由疾管署進行，且疾管署透露，今晚會趕工配送，將疫苗分送給各縣市。

至於41萬劑疫苗如何分配？指揮中心指揮官陳時中今表示，明天開始會配送15萬劑疫苗給雙北重災區，確保第一線醫護人員與防疫相關人員都能打到，待未來疫苗較為充裕時，才會恢復65歲以上高風險族群接種。

(中時新聞網)