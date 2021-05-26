疫情指揮中心天天「校正回歸」，影響疫情的因應時效，蔡英文總統今天表示，目前已簡化通報系統。原本需要兩小時處理的資料，現在可以在十分鐘內完成。在檢驗端也會持續補助檢驗單位採購高通量檢驗儀，不僅加快速度，也擴大第一線的檢驗量能。

蔡英文今晚在臉書表示，醫檢師的辛苦，大家都看在眼裡。政府能做的，是努力改善採檢資料傳送費時、確診通報塞車的問題。

她說，在系統端，我們透過健保署、疾管署、行政院資安處和唐鳳政委的努力，簡化了通報系統。原本需要兩小時處理的資料，現在可以在十分鐘內完成。在檢驗端，我們也會持續補助檢驗單位採購高通量檢驗儀，來減少人工作業的時間，不僅加快速度，也擴大第一線的檢驗量能。

蔡英文指出，這陣子，很多人應該對醫檢師面對大量檢體的照片感到震撼。事實上，在照片之外，醫檢師每做一次檢驗，就要做上百次大拇指按壓的動作，當檢驗量大增，醫檢師得到「板機指」職業病的風險也就更大。

再加上醫檢師需要全副武裝，連續好幾個小時不能脫下隔離衣、手套和口罩，她說，這就是醫檢師在防疫中的日常。「謝謝每一位醫檢師的堅持，大家真的都辛苦了」。

(中時 )