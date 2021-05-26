美國總統拜登加速風力發電步伐，拜登內閣25日宣布與加州政府達成協議，將在加州沿岸開發兩座離岸風力發電廠，未來可望為160萬個家庭供電，這將是美國在太平洋沿岸的第一個商業級風力發電計畫。

白宮表示，加州兩座離岸風力發電廠可望生產4.6吉瓦（GW）的電力，足以供應160萬個家庭使用。其中一座位在中加州莫洛灣（Morro Bay），估計產生3吉瓦電力，另一座位在北加州洪堡郡（Humboldt County）。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，開發離岸風力將是加州達成潔淨能源目標的關鍵，這是一項顛覆遊戲規則的綠能投資。紐森透露，由於加州預期聯邦政府有意開發西岸風能，加州已經提撥數千萬美元預算，以備進行環境評估、工程與設計，以及升級輸送離岸風力至加州家庭的電力管線。

由於太平洋深度較深，在美國西岸設置風力渦輪的難度也高於東岸，白宮表示，加州風力發電廠需要新的浮動離岸風力發電技術，美國能源部已經投資該項技術。

風力發電是拜登降低溫室氣體排放的關鍵計畫之一，拜登上任後不久，便指示管理聯邦土地使用的內政部，在2030年前讓美國的風力發電廠增加一倍。拜登3月設下風力發電新目標，欲在2030年前創造30吉瓦電力，足以供應1,000萬個家庭使用。

內政部長哈蘭（Deb Haaland）透過聲明稿表示，離岸風力發電產業可望為美國創造數以萬計的高薪工作，同時又能對抗氣候變遷的負面影響。

美國的離岸風力發電計畫集中在大西洋沿岸，目前7座風力電廠皆位在東岸。美國政府5月初批准麻州的Vineyard風力發電計畫，這也是美國第一座大型離岸風力發電廠。

(工商 )