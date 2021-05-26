因國內嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布延長全國三級警戒到今年6月14日，教育部體育署今天宣布，為了降低群聚感染風險，並維護學生健康及升學權益，原訂5月29日到30日辦理中等以上學校運動績優生升學輔導甄試考試，延期至6月19日到20日舉行，後續報到、聲明放棄錄取資格等重要日程亦配合往後調整。

體育署表示，為使招收運動成績優良學生及體育班之招生作業能順利完成， 5月19日召開「110學年度中等以上學校運動成績優良學生升學輔導委員會」，經審慎評估後決定110學年度運動績優生甄試延後舉行，以維護學生健康及升學權益。

本項考試延期後，相關重要日程均配合調整，體育班、運動績優生報到截止日期延到今年7月15日，報到後聲明放棄錄取資格延至7月19日，以期各入學管道之招生作業能順利完成，兼顧政府照顧運動績優學生入學的美意。

「110學年度中等以上學校運動績優生升學輔導甄審甄試重要試務日程」可至中等以上學校運動績優學生升學輔導網查詢。

(中時 )