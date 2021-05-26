被稱為「超級血月」的月全食奇景，今天晚間登場，台東從晚間7時許，東方低空出現月面全食，暗紅色的大滿月高掛天空，吸引不少攝影玩家記錄這難得一見的天文奇景，也在被悶壞的疫情緊張氣氛中，有了一絲絲喘息空間。

這次月全食全部過程，自台灣時間今天下午4時46分起，由「半影食始」揭開序幕、5時45分「初虧」、7時09分「食既」、7時19分「食甚」、7時28分「生光」、8時53分「復圓」，最後在9時51分「半影食終」結束，共歷時5小時又5分鐘。

其間最精華的部分是從7時09分至7時28分最精華的全食階段，月面完全隱沒在地影內，透出暗淡的紅銅色，台東不少鄉親都拿起相機或手機，記錄這難得一見的天文奇景，台東知名景點國際地標，也有不少民眾戴著口罩賞月。

氣象局說，這次是今年12次滿月中的最大滿月，這時月球距離地球約35萬7460.951公里，月面視直徑約為33.4角分，比今年12月19日將出現的年度最小滿月視直徑大了約13.6％。下次月食是今年11月19日的月偏食，台灣也可見到月出帶食的現象。

(中時 )