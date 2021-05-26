台灣新冠肺炎疫情嚴峻，宣導民眾「外出戴口罩」、查察「假關門、偷營業」等事項已成為警察目前首重的勤務，嘉義縣議員葉孟龍及縣議會機要祕書黃啟豪為保護第一線員警安全，捐贈250片防護面罩給民雄分局員警，員警得知後直呼「揪感心」。

民雄分局近日查獲2件「假關閉、真營業」及2件「勸導不聽未戴口罩」違法傳染病防治法案件，均立即蒐證移送主管機關裁罰，營業場所裁罰30萬元、未戴口罩裁罰1萬5000元，員警面對這些違規民眾無疑是暴露在危險底下。

嘉義縣議會葉孟龍議員與機要秘書黃啟豪有感於第一線員警在執勤時暴露在未知的風險中，為保護執勤安全並守護員警健康，共同為防疫工作「同舟一命」，26日捐贈250片防護面罩給民雄分局警察同仁，讓執勤員警於出勤時更為安心、安全。

民雄分局長陳盈菖表示，警察為民眾堅守崗位，請民眾落實防疫，守護你我的安全，感謝議員與機要秘書捐贈防疫物資，也提醒同仁執勤時務必做好防護措施，確保自身健康與安全，而員警收到專屬的防護面罩後，紛紛感謝議員與機要秘書的用心，讓執勤多一份安心。

(中時 )