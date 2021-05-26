根據知名拆解網站iFixit最新報告，蘋果於2021年4月推出的M1處理器版本的iMac當中，除了常見的德州儀器及英飛凌等IDM大廠供應晶片之外，本次聯發科（2454）旗下的立錡、旺宏（2337）及祥碩（5269）等半導體廠也同步入列，雖然當中僅祥碩首度大啖蘋果訂單，但顯示台灣半導體廠實力不斷提升。

iFixit最新釋出的拆解報告為蘋果4月推出iMac電腦，除了導入蘋果自行開發的M1處理器之外，在記憶體分別採用SK海力士的LPDDR4及鎧俠的NAND Flash，其他如博通、德州儀器及英飛凌等蘋果晶片供應商常客則分別提供乙太網路控制IC、類比IC及Type-C控制IC等。

值得注意的是聯發科旗下的立錡以電源管理IC獲得iMac採用，雖然並非聯發科首度打入蘋果供應鏈，但顯示聯發科拓展擴大出貨品牌對象，另外旺宏則以NOR Flash獲得iMac採用，至於首度打入蘋果供應鏈的祥碩則以PCIe to USB 3.1 Gen2控制IC等晶片獲得訂單，證實先前市場傳言。

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