美國加速施打新冠肺炎疫苗刺激國內旅遊需求回升，不過規劃夏季出遊的民眾可能發現，國內機票價格已經逼近或甚至超越疫情前的水準。

美國大型航空公司高階主管表示，國內休閒旅遊已經回溫，衡量乘客每哩旅程成本的收益率（yield），升幅大於預期。

美國達美航空（Delta Air Lines）總裁豪恩斯坦（Glen Hauenstein）表示，訂位狀已經回復2019年的水準，收益率基本上大致復原，預期國內休閒旅遊可望在6月前完全回復。

消費者出遊通常會提早訂購機票，提前訂票價格會比最後一刻購買便宜許多，但航空公司賺取的利潤便較少，因此業者也會保持謹慎，不會一下子釋出太多機位。美國國內旅遊需求升溫，不過商業和國際旅遊則尚未回復。

美國聯合航空（United Airlines）在呈交主管機關的文件表示，在5月訂購當月和次月行程的機票，收益率已經接近2019年的水準。值得一提的是，現階段美國商旅需求仍未恢復，換言之，國內旅遊票的收益率已經超越2019年。

儘管如此，國內旅遊需求上升並不代表航空公司將回復獲利。不過數家航空公司表示，燒錢的狀況已經不如2020年和2021年初時嚴峻。

標普航空業首席信用分析師巴加利（Philip Baggaley）指出，單單靠國內休閒旅遊乘客仍不足以讓業者回復獲利，但國內業務回升對航空公司依然重要。

部分航空業者預期，待遠端辦公的員工重返公司工作後，才會有商旅需求，不過也要客戶回到辦公室上班，出差才有意義。美國航空（AA）營收長拉賈（Vasu Raja）表示，公司仍然預期商業旅遊將在秋季回復，許多企業還在重返辦公室工作的初期階段。

(工商 )