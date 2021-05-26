雲林縣台西警分局在疫情延燒期間加強轄內8大行業查察勤務，日前於東勢鄉發現有私娼寮「假關門、真營業」，警方埋伏多時後見1男子走進1家私娼寮，入門查獲1名嫖客與2名私娼，3人均坦承從事性交易，全案依違反《社維法》及《傳染病防治法》函送主管機關裁罰。

東勢鄉公所後方有1排19間矮房的私娼寮，已有4、50年歷史，因矮房外觀有如豆干，地方稱為「豆干厝」或「19間仔」；又因矮房對面有1處竹林，也稱為「竹仔下」、「竹科」，日前因疫情嚴峻，雲林縣政府宣布娛樂相關場所停止營業，私娼寮也受到衝擊。

不過有私娼因缺乏收入，聯絡熟客前來捧場，東勢分駐所所長許家銘與員警王銘尉、江奕綾發現有異，深夜守在私娼寮外守株待兔，果然見1名男子鬼祟地走進私娼寮，馬上入門查緝，屋內許姓男子與陳姓、許姓私娼被人贓俱獲，只得坦承犯行。

台西警分局表示，防疫已進入3級警戒，針對轄區8大業者及會成為防疫破口業者，警方一定持續強力查緝防堵疫情擴散，呼籲業者落實「停止營業」等防疫措施，否則絕不寬貸。

在地民眾表示，私娼寮因帶來商機，被戲稱為「竹科」，這個月因疫情延燒，私娼都已停業放長假，為了生活，有私娼想辦法打零工，還有人去菜市場賣菜，這2名被抓的私娼可能真的很缺錢，才會挺而走險，想想也是很無奈。

(中時 )