COVID-19三級警戒時間延長，政府推動企業讓員工居家上班。為了不影響中小企業辦公效率，經濟部中小企業處盤點「遠距辦公」免費軟體工具，包含：線上課程、雲端資料庫、出勤打卡及工作管理等供企業參考使用。並把這些免費工具軟體的教學影片上架「中小企業網路大學校」(https：／／www.smelearning.org.tw) 「防疫專區」，讓企業學習使用。

中小企業處表示，「線上會議」讓遠距辦公的同事們可以藉由線上會議共同討論，溝通無時差；「雲端資料庫」能讓檔案上傳儲存，並支援共同編輯功能，降低文件檔案版本錯誤問題；「出勤打卡」方便企業線上做差勤管理，並瞭解員工在外上班情況；「工作管理」則可以讓主管快速指派任務，並追蹤工作進度。

目前中小網大平台有81萬會員數，提供超過750門的免費線上課程，可讓企業員工在防疫期間善加利用。經濟部中小企業處另設有「數位轉型服務台」，提供免費電話諮詢服務專線0809-092-091，由專人協助企業快速掌握各項雲端工具。

(中時 )