國內本土疫情突然高燒，台灣「防疫模範生頭銜」飛了，更面臨嚴峻的醫療量能挑戰。英國廣爆公司(BBC)直言，台灣疫情「神話破滅」背後的4大關鍵。報導一出，引起廣大網友討論，有網友直言，「連BBC都知道的真相，政府卻不敢面對」、「外國人都知道3+11，范雲就是不下台」。

民進黨不分區立委 范雲。(圖/本報資料照)

BBC於25日發表一篇題為「台灣疫情「『神話破滅』背後的四個看點」，報導指出，從2020年4月至12月連續8個月的本土感染零確診記錄，讓一些台灣人引以為傲，但自2021年4月底、5月初以來，台灣「防疫神話」在短短的數周之間破滅，先是有華航機師諾富特酒店群聚感染事件，隨後又爆發萬華茶室(阿公店)群聚等多個地方的衍生感染。如今，台灣已經延長三級防疫警戒，距離「全面封城」的第四級警戒只差一步。

台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

BBC毫不諱言指出，造成防疫神話破滅的4個原因，分別是「外緊內鬆和安全錯覺」、「新冠疫苗接種率非常低」、「校正回歸令不少台灣人摸不著頭緒」、「超前部署和造神運動」。

BBC首先直指「外緊內鬆和安全錯覺」，尤其是台灣航空公司機組人員的檢疫措施，從最早的居家檢疫14日，逐步放寬為3+11（居家檢疫3日，自主健康管理11日），形成防疫破口。

第二，「新冠疫苗接種率非常低」和其他國家相比，台灣的新冠疫苗接種率非常低。原因在於，目前台灣政府取得的英國AZ牛津疫苗，有少數接種者出現血栓症狀甚至死亡的案例。此外，台灣政府採購的速度與其他國家相比也是比較緩慢。許多國家在在疫苗研發期間可能早就已經投資研發經費，但台灣政府卻是慢半拍，一直到多種新冠疫苗陸續受到歐美國家的批准認證之後，才開始向廠商洽購。

第三，衛福部長陳時中提出的「校正回歸」，意思是將新公布的確認病例數回溯追加到之前公布的數據上面。但這種說法讓許多台灣人摸不著頭緒，台北市長柯文哲就表示，他當了一輩子的醫生，還是第一次聽到過校正回歸。而事實上許多國家在新冠疫情爆發之初，都有過校正回歸的概念，但將統計數改為「過去7日平均確診數」的話，就不會再有這問題。

第四，「超前部署和造神運動」，台灣本土疫情蔓延，過去一年來執政的民進黨由於防疫成功一直處於民意支持高點，陳時中被捧為「神一樣的人」，國民黨趁勢反攻，懷疑所謂的「超前部署」都到哪去了？陳時中一下子就幾乎快被「打趴」。

PTT網友留言。(圖/翻攝自 PTT論壇)

相關討論引起PTT網友熱烈討論，紛紛留言驚呼「外國人都知道3+11就是罪魁禍首，范雲就是不下台」、「連BBC都知道的真相，政府卻不敢面對」、「台灣真丟臉」。

(中時新聞網)