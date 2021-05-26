民眾黨立委蔡壁如今日接受媒體人趙少康訪問表示，台灣買不到疫苗，是因為政府缺乏危機意識，缺乏百貨公司周年慶的搶購精神。趙少康指出，美國媒體今天都講了，按照台灣目前施打疫苗速度，要6年才解封，到時台灣早完蛋了。
蔡壁如指出，國衛院有國家人用疫苗策略委員會，結果一年多來都沒開過會，然後執政黨又另設一個防疫科技國家隊，每天都在講國家隊。
蔡壁如認為，衛福部長陳時中也絕對不希望台灣沒有疫苗打，但民眾還是要問，已經給執政黨一年半的時間了，到底我們的疫苗在哪裡？
趙少康說，恐怕是過去的執政黨「太靠勢」，覺得台灣防疫很好，沒問題，疫苗的問題不急。而且自己又想發展國產疫苗，這當然沒有不好。但看日本、韓國，他們的做法是用代工的方式取得疫苗。
趙少康表示，美國前總統川普在去年7月花了1百億美金給藥廠預定疫苗，所以美國在3.3億人口的狀況下，卻有28億劑疫苗，台灣來代工疫苗也沒有不行，但非要自己搞，政府恐怕是覺得，反正防疫好，有什麼關係？
蔡壁如指出，相信也有很多專家跟陳時中說過，要結束這場防疫戰爭，就是要靠疫苗。趙少康說，即便這波疫情結束，哪天還是有可能再度爆發。
趙少康表示，美國媒體《彭博》說，按照台灣目前施打疫苗速度，解封得等上6年，到時候台灣早完蛋了。
(中時 )
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