全家與「玉美生技」合作推出蔬菜箱，每箱699元。（全家提供）

防疫乖乖宅在家，自煮需求大增，全家便利商店與主打產銷履歷和有機認證蔬菜的「玉美生技」合作，推出每日限量500箱蔬菜箱，只要在「全+1行動購」購買，即可宅配到府，不用出門領取，每箱販售699元，內含14種蔬菜。

全家「全+1行動購」每日推出近10款冷凍、冷藏、常溫、日用品等限量商品，如媽媽煮義雞胸肉、紅燒牛肉湯、UCC三合一即溶咖啡，商品於每日上午10點、下午5點更新，除可使用MyFamiPay線上支付外，即起新增全家Fami錢包線上支付功能，消費者可訂購後就近到指定店舖取貨。

此外，疫情也影響消費者飲食習慣，全家觀察家庭號土司對比前周銷售成長4成，顯示消費者盡量在家吃早餐，也推出早餐匠土司、洗選蛋應援方案，即起至6月15日，購買匠土司加價30元，就能獲得義美豆奶紅茶2瓶；即起至6月1日，CAS盒裝洗選蛋，每盒10顆售價55元。

(中時 )