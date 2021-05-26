國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介因經常受邀到電視節目談論時事，為免南北奔波，去年5月20日在台北市萬華區承租1間套房。此波疫情剛暴發時，謝龍介曾於5月12日在萬華租屋處過夜，隔天返回台南，隨後萬華阿公店茶藝館就傳出群聚感染。謝龍介26日表示，回台南後即自主健康管理2周，上周曾去醫院篩檢結果為陰性，慶幸逃過一劫。

謝龍介表示，去年5月20日他在萬華租下1間套房，每月租金2萬3000元，租期1年。今年5月12日他受邀到台北參加談話性節目後，當晚只外出吃了1碗餛飩，就返回萬華的租住處休息，隔天搭最晚班的高鐵回台南。

謝龍介表示，租住處1周只住1天，月租卻花2萬3000元，愈想愈不對勁，加上租期將屆，13日回到台南後，便提早通知房東退租。

謝龍介強調，儘管租住處在萬華區中華路，並不在匡列的熱區內，但疫情暴發後，他回推曾於5月5日、12日在那裡過夜，「心裡也毛毛的」，回台南後即自主健康管理，這段期間都用視訊發表評論；之後，上周曾去醫院篩檢，報告出爐確定是陰性後，才放下心中的大石頭。

(中時 )