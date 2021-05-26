南投國民黨立委許淑華表示，蔡培慧公然散播謠言，她已正式檢舉，請行政院面對並重罰。（翻攝許淑華臉書）

國民黨立委馬文君指出，「培慧，妳錯了！」上海復星近日爭取代工生產，但根本還沒上線。（陳世宗攝）

國內新冠病毒疫情嚴峻，南投縣長林明溱要求自行採購上海復星代理的輝瑞BNT疫苗。行政院中辦執行長蔡培慧指出，上海復星跟BNT談的是中國代表權，疫苗由中國代工分裝，取名為「復必泰」。南投國民黨立委許淑華表示，蔡培慧公然散播謠言，她已正式檢舉，請行政院面對並重罰。馬文君強調，根本沒有「中國製」BNT疫苗。

針對林明溱要求採購上海復星代理的輝瑞BNT疫苗，蔡培慧提出多項疑點指出，上海復星跟BNT談的是中國代表權，疫苗由中國代工取名為「復必泰」，目前只銷售至港澳，仍未經中國藥監局審批通過。

許淑華表示，台灣雖有AZ疫苗，目前數量嚴重不足，距離達到群體免疫的效果顯然還有一段距離；南投縣政府正式行文中央流行疫情指揮中心，建請開放地方政府採購的是由上海復星醫藥代理的「輝瑞BNT疫苗」，期盼指揮中心正面回應。

許淑華說，身為行政院中辦執行長的蔡培慧在臉書公然造謠上海復星「代理」的BNT疫苗是由中國大陸「代工」。是分不清代理或代工？或故意混淆視聽？

她向內政部警政署刑事警察局、法務部調查局行文檢舉蔡培慧違反社會秩序維護法或刑法之相關規定，擾亂南投縣政府之防疫作為。

國民黨立委馬文君指出，「培慧，妳錯了！」上海復星近日爭取代工生產，但根本還沒上線，換句話說，現在根本沒有「中國製」的BNT疫苗。「復必泰」今年3月輸出香港時，確實有兩個批次因為包裝瑕疵被退貨，但是BioNTech早已完成包裝瑕疵成因的調查，確認事件是因為德國一間封裝廠房進行的金屬環壓接工序未及完善，不存在疫苗安全問題。

(中時 )