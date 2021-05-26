聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida)表示，目前沒有迫切討論縮減每月1200億美元的購債計畫的需求，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC)的4月政策紀要也透露，有Fed官員希望可以在未來某個時間開始討論緊縮寬鬆政策，但市場擔憂Fed調整貨幣政策速度太緩慢，盤前美股期貨微漲。美股周三(26日)開盤上漲23.88點、以34,336.34點開出，隨後漲勢擴大至近百點急翻黑，惟科技股堅守漲勢。

截至台灣時間26日晚間9點50分，道瓊指數下跌18.32點或0.053%、暫報34,294.14點；標普500指數下跌3.03點或0.072%、暫報4,185.10點；那斯達克指數上漲40.09點或0.29%、暫報13,697.27點；費城半導體指數上漲5.47點或0.17%、暫報3,140.14點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌0.10%、暫報604.06美元；台積電ADR股價上漲0.50%、暫報114.85美元；聯電ADR股價上漲1.00%、暫報9.10美元。

特斯拉宣布，將放棄自動輔助駕駛系統 Autopilot 、FSD的雷達設備，5月起的Model 3 和 Model Y 部分新車自駕系統將全面採用影像偵測，可以在北美使用特斯拉全新的自動輔助駕駛系統。不過，北美以外的市場新車Model S、Model X仍將配備雷達設備。

福特汽車表示，將加大對電動車的投資，根據最新計畫，到2030年實現電動車銷售目標40％，預計電動車市場將占整個汽車銷量一半，預計到2025年將在電動車項目投資總額超過300億美元。福特2月曾宣布，該公司對電動車的投資增加220億美元，自2016年以來，福特已經投資了約70億美元。

(中時新聞網)