台灣民意基金會昨(25)日公布5月最新民調，總統蔡英文聲望較上個月重挫8.7個百分點，來到45.7%，創下21個月以來新低；民進黨支持度更較上個月下殺10.1個百分點，僅剩23.2%。有香港媒體指出，蔡政府執政面臨困境，正好反映出在民主社會當中，不能只有政治議題。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡總統民意支持度短期內被大量淘空的現象，牽涉人民支持數量與強度的大量流失，很顯然這和5月中迄今疫情大爆發、513和517兩次全國大停電、民進黨黨公職涉黑風波這3個因素有關。

香港媒體《香港01》則指出，蔡英文2020能順利高票連任，靠的是操作香港反送中事件，刺激台灣民眾對喪失民主自由的「亡國感」，依靠這種政治和外部議題拿下選票，但選舉結束之後，政府還是要回歸到對內施政上，而這時民生經濟等內部因素將成為政績和支持度的主要來源。

《香港01》分析日前《TVBS》公布的蔡英文滿意度民調後發現，蔡政府連連出包，使蔡英文的滿意度，在連任成功後一路下跌，加上5月發生的民進黨黨公職涉黑風波和連續兩次大停電，以及新一波的疫情爆發，無一不重創民眾對蔡英文的信任，也因此在台灣民意基金會公布的最新民調中，蔡英文的聲望創下21個月以來新低。

《香港01》認為，蔡英文政府的「執政困境」反映出的情況，正是民主政治不能只有政治議題，並指蔡政府是「成也蕭何，敗也蕭何」，靠著操作政治議題勝選連任，但卻也因內政議題的處理不當，陷入滿意度暴跌的窘境。

(中時新聞網)