嘉義縣中埔鄉農會推出新鮮蔬果鄉品項豐富，且都是嘉縣在地當令的蔬果。（張亦惠攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，全台進入三級警戒狀態，不但各級學校停課，餐廳也一律取消內用，導致不少各地農民所生產的高品質農產品頓失通路，嘉義縣中埔鄉農會為幫農民找通路，結合附近鄉鎮農會推出新鮮蔬果箱，讓民眾不用外出就有新鮮產地直送蔬菜送到家。

中埔農會總幹事李碧雲說，疫情升溫後，民眾都跑向全聯等超市購買蔬菜、生鮮，以中埔鄉媒合給全聯的蔬菜量來說，絲瓜每天供應量從1000條左右倍數成長至上萬條，但相對未加入超市供應鏈的農民，因營養午餐暫停，傳統市場、北農等就乏人問津，或多或少影響價格，農會則希望有更多通路幫助農民。

李碧雲說，農會一直以來都有在開闢通路，除了超市等通路外，還有專屬網站「好心情購物網」，因產品優良打出口碑，疫情升溫後就有不少消費者詢問是否有出蔬果箱。

嘉義縣長翁章梁表示，為了方便民眾無需外出，在家就能安心購買優質農產品，與中埔鄉農會發起「嘉義優鮮x中埔農會蔬箱」，囊括了嘉義縣中埔鄉以及鄰近各鄉鎮的優質農產品，都是有機或產銷履歷農產品，品質值得信賴。

新鮮蔬果鄉內包含了來自中埔鄉的有機黑木耳、有機杏鮑菇、產銷履歷絲瓜，還有葉菜類、根莖瓜果類蔬菜及中埔山蕉，李碧雲說，目前每箱含運費是700元，同地址購買2箱還能現折100，每周二、四冷藏出貨，附近民眾也可在這兩天前往農會超市自取每箱500元，訂購可洽中埔鄉農會供銷部或上好心情購物網。

(中時 )