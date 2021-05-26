一名男網友求助房東，沒想到對方直接霸氣喊減租1萬，讓他忍不住淚崩。(圖／爆廢公社公開版)

台灣本土疫情大爆炸，衛福部長陳時中也宣布第三級警戒將延後至6月14日，不少店家生意無法維持，只能默默拉下鐵門，一名男網友為此向房東求助，希望能在租金上有些緩衝，未料房東霸氣回8字，讓他忍不住淚崩，2萬網友也忍不住點讚。

男網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出LINE對話，只見他因三級警戒延長至6月14日，導致生意出現困難，只好向房東求助，並表示若7月份恢復正常生活，就會補足這2個月的欠款。

未料房東看到後，直接霸氣表示「六月份租金減一萬」，從原本的23K直接降低至13K，更說「盼疫情快點過去，大家都能正常生活」，讓原PO忍不住濕了眼眶，不斷說謝謝。

原PO貼出文章後，感謝房東共體時艱，吸引將近2萬網友點讚，不少人大讚房東佛心，紛紛分享自己遇到好房東願意減租的經驗，但也不少人苦笑：「別人的房東總是不會讓人失望」、「什麼時候銀行可以打來跟我說房貸減半呢...」、「我的房東不但沒減租，反而漲價」、「大部分房東會告訴你，經濟壓力大沒關係，你可以退租」。

(中時新聞網)