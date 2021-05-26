美國總統拜登5月初表態支持世界貿易組織（WTO）的豁免疫苗專利提案，讓生產新冠疫苗的各大藥廠氣得跳腳，積極動用遊說和公關力量，拉攏多國加入反對此提案的陣營，聲稱此舉無助於解決疫苗短缺困境。

據熟悉內情人士指出，拜登政府本月初宣布支持WTO提議的疫苗專利豁免，引來德國、日本等國家出言反對後，製藥業公會也積極表態與這些國家站在同一陣線。

代表製藥業的遊說人士，透過會面及致電方式告訴各國政府，疫苗的原料供給吃緊下，豁免疫苗專利並不能及時解決疫苗不足窘境。

之所以傳出豁免疫苗專利的呼聲，係因全球新冠疫苗分配存在貧富不均問題，疫苗生產商因而也承諾，會配送更多疫苗給開發中國家。

內情人士透露，製藥業遊說團體已和拜登政府官員碰面，主張採取替代措施。製藥業代表也對國會議員展開遊說行動，施壓拜登政府撤回對豁免疫苗專利的支持。

只要164個會員國同意，WTO有權授予藥物專利豁免。WTO預定11月起舉行部長級會議。

內情人士說，製藥業希望屆時美國與其他已開發國家能取消貿易壁壘，因為這正是目前疫苗及相關原料取得受限的主因，如此一來可望紓解要求豁免疫苗專利的壓力。

根據倫敦研究機構Airfinity資料所示，預估今年底之前，全球疫苗製造商的新冠疫苗產量可達將近110億劑。

內情人士表示，輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等疫苗製造商，期望到時候能有足夠疫苗配送到開發中國家，消弭豁免疫苗專利的必要性，並將他們生產疫苗的技術授權給其他公司。

美國對豁免疫苗專利一向持反對立場，但拜登政府在開發中國家及黨內的壓力下屈服，鬆口支持WTO的疫苗專利豁免提案。製藥業擔心一旦開了豁免新冠疫苗專利的先例，其他藥物也會被要求跟進。

(工商 )