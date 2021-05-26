全國三級警戒，禁餐飲業內用，25日起嘉義縣啟動地毯式巡查，逐一檢視各餐飲業者落實情形，查訪約600餘家，查獲3件違規當場開立罰單，附近業者也讚縣府有魄力，力挺政府各項防疫措施。

疫情嚴峻，嘉義縣原公告餐飲業禁止提供現場飲食，應採外帶或外送，管制執行期間至5月28日止，5月25日變更公告至中央流行疫情指揮中心公告解除為止，26日中央也公告全國禁止提供現場飲食，應採外帶或外送。

衛生局昨日優先針對人口密集區域餐飲者，進行地毯式巡查計訪查600餘家，查獲朴子地區3件違規，其中有2件是營業中未戴口罩，另1件無視禁止提供現場飲食公告，仍設桌椅讓消費民眾坐下飲食，均依違反傳染病防治法開立遭重罰1萬5000元。

趙紋華局長說，同島一命是大家應有的共識，任何1案例都不容許出現，呼籲民眾要自律，相關業者更不要心存僥倖，餐飲店、超商及市場等，一律只能採實聯制外送或外帶，違規者將處以3千元至1萬5000元罰鍰，若店家有拒絕規避稽查情形，也將依傳染病防治法嚴處6萬元以上30萬元以下罰鍰，決不寬貸。

(中時 )