防疫視同作戰！受到新冠病毒疫情蔓延，全國防疫三級警戒全面延長至6月14日。玉山國家公園管理處為避免遊客跨區域移動，26日亦祭出防疫大絕招，宣布全面關閉園區包括塔塔加遊憩區等所有步道等，呼籲民眾共體時艱，為了防疫多加忍耐，度過疫情難關。

玉山管理處說，從防疫升級至第三級警戒時，5月15日起園區就關閉山屋、山莊，以及遊客中心，並停止玉山主峰線與其他生態保護區的登山活動；19日起還將停車場容留量再縮減剩4成，減少遊客上山；南安及東埔部落，相繼成立「部落防疫站」進行人流管控，避免疫病傳入醫療資源較缺乏的偏鄉。

玉山管理處表，中央疫情指揮中心25日宣佈，將防疫三級警戒還延長至6月14日，該處為避免民眾跨區域移動增加傳播風險，決定關閉園區所有步道至6月14日，包括梅山散步步道、瓦拉米步道，以及塔塔加遊憩區的雲龍瀑布步道、東埔山步道、黑森林步道、東埔大草原步道等。

玉管處強調，26日起再關閉所有步道，形同玉山園區全面封閉，只剩公路旁的停車場與公廁可讓路過民眾使用；呼籲民眾共體時艱，為防疫多加忍耐，度過疫情難關。

(中時 )