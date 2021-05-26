行政院遭質疑未如期召開食安、治安會報，監委葉宜津調查發現，食安會報雖未如期召開，但行政院仍持續督導及推動食安事務，前年6月至去年11月間，相關會議共召開59場次，政策實施及食安管理體系運作仍屬正常，但後續仍應視疫情積極召開。

國民黨立委江啟臣去年在立院質詢閣揆蘇貞昌時，質疑行政院已超過1年未召開食安、治安會報等行政院層級的跨部會會報。後又傳出國家永續發展委員會、非核家園推動專案小組會議也有類此情事，為瞭解政府機關有無依法行政，監委葉宜津展開調查，日前提出調查報告函請政院檢討改進。

調查報告指出，行政院於2018至2020年共召開6次食安會報，其中2018年4次、2019及2020年各1次，至於未如期召開的原因，行政院說，主要是因應新型冠狀病毒肺炎疫情，減少集會活動，但整體食安管理體系的運作，相關食安專案的推動，會報委員的意見蒐集等事項，均持續執行。

報告提及，行政院未如期召開食安會報，但仍持續督導及推動食安事務，且前年6月至去年11月間，食安會報體系下跨部會聯繫及其他相關會議共召開59場次，相關政策實施及食安管理體系運作仍屬正常執行。

葉宜津表示，政院後續應視疫情狀況與業務需求情形，積極召開食安會報，以強化各機關橫向聯繫及廣納相關意見。

治安會報部分，調查報告發現，行政院於2018至2020年間，各年度召開治安會報次數分別為6次、3次及1次，2019年10月28日開完會後，直到去年11月23日才再次開會，有違每2個月開會一次的規定。行政院回覆，同樣是受到疫情影響，因此配合衛福部的避免大型集會宣導措施。

報告指出，相關社會治安政策、重大措施的協調聯繫及規劃事項，政院都有持續召開跨部會會議，甚至提行政院院會討論，迅速作成決策，2019年10月28日至2020年12 月間，召開治安相關會議共20場次。

此外，永續會及非核小組未如期召開，報告載明，永續發展目標對應指標的成果彙整、國家永續發展獎等相關工作仍持續辦理；另據永續會及非核小組運作要點，有關定期開會的條文是屬原則性的規定，召集人可視狀況調整開會期程。不過，行政院仍應視疫情適時恢復開會期程。

(中時 )