中央氣象局表示，明(27)日各地高溫炎熱，台北、南投、花東及南部地區恐飆38度高溫，是本周最炎熱的一天；明天上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東北部地區有局部短暫雷陣雨；本周六開始，典型梅雨鋒面就會接近台灣。

氣象局發布高溫資訊，台北、南投、花東及南部地區有38度局部極端高溫出現的機率，台東還有局部焚風發生的機率，西半部及台東高溫約35至37度，其他地區也容易有局部36度以上高溫，宜花高溫約33度。

明天各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，偏西南風的環境之下，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，中午過後西半部山區及宜蘭有局部短暫雷陣雨。

周五、周六(28日、29日)鋒面位於台灣北部海面，西南風影響，天氣稍不穩定，迎風面的中南部地區整天不定時易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量稍增，中午過後亦有局部短暫雷陣雨，周六北台灣也逐漸轉為整天不定時有短暫陣與或雷雨的天氣。

粉專《台灣颱風論壇》表示，本周六開始，典型梅雨鋒面就會接近台灣，這次的典型梅雨有三大特徵：非持續性雨勢、斷斷續續有雨但持續較久、迎風面的中南部平地早上最容易下雨。

氣象局預測，下周日至下周二(30日至6月1日)滯留鋒面影響，台灣附近天氣相當不穩定，降雨範圍較廣、時間也較長，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；氣溫方面，因雲多下雨，各地高溫略降，預測約30至33度。

下周三(6月2日)鋒面逐漸北移至台灣北部海面，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。下周四至下周六(6月3日至5日)受西南風或鋒面影響，各地天氣仍不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及各地山區易有午後雷陣雨。

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(中時新聞網)