比特幣雖然從高點6萬4千美元跌至約3萬多美元，但價格還是仍不斐，依然有人將它做為價值存儲資產；但在2010年時，一名叫斯特迪凡（Jeremy Sturdivant）的男大生以1萬比特幣的價格，將2片披薩出售給工程師漢耶茲（Laszlo Hanyecz），在當時1萬枚比特幣價格僅約30英鎊，可惜的是，斯特迪凡在與女友去旅行時，全部都花光了。

據《太陽報》報導，斯特迪凡在Bitcointalk論壇中，看到漢耶茲發出的一則消息，消息內容表示想以1萬枚比特幣購買2片大披薩；斯特迪凡二話不說立刻同意了，並訂購了2個超大披薩，達成了這筆交易。

而如今，這1萬枚比特幣的市值若依照現在市價來估算，高達2.5億英鎊；也就意味著若持有到現在，足以買一座私人島嶼、飛機、豪宅，過上奢華的生活，不過很可惜，斯特迪凡在和女友去美國旅行時，花到1個不剩了。

斯特迪凡接受《每日電訊報》採訪時表示，若當初將比特幣看成一種投資，可能會再繼續持有一段時間，但並不後悔當時將比特幣花光，「當時並沒特別注意，比特幣才在初始階段，我永遠都想不到當時1萬枚比特幣，現在會擁有買房子的能力」。

另外，以1萬枚比特幣購買2片披薩的工程師漢耶茲也絲毫不感到後悔，「能夠以這種方式，參與比特幣早期歷史的一部份也挺不錯的」，雖然當時對比特幣並不是很了解，但就覺得比特幣未來一定會成為焦點。

(中時新聞網)