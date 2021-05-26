世界排名第295的台灣20歲網球好手梁恩碩，目前在法國網球公開賽單打會外賽奮戰，今天晚間面對世界排名第199的美國女將穆罕默德（Asia Muhammad），梁恩碩經過1小時47分鐘奮鬥，以7比6（9）、6比4直落二過關，生涯首度挺進大滿貫會外賽最終輪次，再一勝就能獲得會內賽席次。

首盤梁恩碩在第3局先遭到破發，不過第10局也把握機會，以連拿4分的氣勢回破、將局數扳平，雙方進入搶七大戰，雖然穆罕默德先出現2個盤末點，但梁恩碩一一化解，並在自己第3個盤末點收下第一盤。

第二盤梁恩碩和對手打來更加小心翼翼，梁恩碩在第5局雖分數曾落後，但最後把握機會破發成功，接下來雙姝都互保發球局，梁恩碩在一個破發的優勢下，順利掌握勝利。

梁恩碩順利進入生涯首場大滿貫會外最終輪，接下來將對決英國第31種子達特（Harriet Dart）角逐本屆法網女單會內資格，這是兩人生涯首度交手，達特過去曾打進到溫布頓女單第三輪，也要爭取生涯首次晉級法網女單會內賽。

(中時 )