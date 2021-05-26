美股近期高檔震盪，追蹤標普500指數的ETF「SPDR標普500指數ETF(美股代號：SPY)」正遭到空頭鎖定，押注標普500指數即將反轉下挫，分析師警告，這可能導致美股出現10%的修正，但是美股牛市仍會持續。

據IHS Markit數據顯示，SPY目前規模來到3750億美元、為全球最大ETF，目前空單餘額已經來到2021年新高、達4.8%，對比年初的1.7%，翻了將近3倍。據外國財經媒體報導，Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli指出，雖然這不會打壞美股長期多頭走勢，但可能引發超過10%的修正。

目前空單餘額仍未突破2020年7%的高點紀錄，但由於最近走勢特別陡升，引起分析師注意。Chris Zaccarelli認為，市場對於美股漲勢是否能延續，做空者的興趣激增。隨著近期資金轉進受惠於經濟復甦的類股，但也擔心通膨陡升將帶來的波動性，促使美國聯準會(Fed)緊縮貨幣政策，資金行情恐提前告終，加上加密貨幣近期劇烈修正，導致投資人對於牛市看法感到擔憂。

(中時新聞網)