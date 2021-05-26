69歲資深藝人檢場與李翊君結婚27年感情恩愛，正妹女兒「香奈兒」王敏淳也繼承父母衣缽，踏入演藝圈。台灣近日新冠肺炎疫情升溫，李翊君日前接受媒體專訪時，也透露與老公預約到疫苗後，又果斷選擇放棄的背後原因，令人感動不已。

秀場出身的檢場，昔與綜藝大哥張菲、倪敏然、徐風、羅江被封為「黃金五寶」，紅極一時，近來重心轉為拍攝電視劇。據聯合報報導，李翊君日前受訪透露，夫婦倆原本已預約到15號的疫苗接種，在商量後又決定放棄，就是不捨位於第一線醫護人員的辛苦，想把疫苗先留給他們施打。

不過李翊君也強調與老公都很支持疫苗接種，表示若疫苗數量充足，絕對會與老公前往施打。其實檢場近來經常在臉書宣傳防疫正確觀念，放棄施打疫苗的那天，他也在臉書PO出戴口罩照片，寫道：「瞬間180(確診)，朋友你還不戴口罩嗎，防疫人人有責，戴上吧，酒精消毒液帶著吧～」

檢場更不忘給大家正能量，表示情緒是我們最大敵人，要人沒情緒幾乎是不可能，盡量做到讓自己心平氣和，沒有什麼事情是過不去的，強調「是非無定論」，不要太堅持就不會這麼痛苦，所以看開點，日子一天一天的過，世界不會因為你而改變，所以我們就跟著世界的步調走吧。

(中時新聞網)