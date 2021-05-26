說到綠色環保能源，太陽能發電是名聲最好，也是最常被環保團體提倡的，世界各地皆如此。澳洲的能源轉型也以太陽能為主力，已經推動了20年。然而最近的研究發現，許多澳洲太陽能板未到壽期之前，就已被提前拆除換新，雖然在經濟上有助推動太陽能產業的活絡，但是拆下的舊太陽能板，卻成了新的垃圾問題。

科技探索(Tech Xplore)報導，有著充足日照，以及廣大沙漠的澳洲，確實相當適合太陽能發電，進入21世紀後，澳洲也大力推廣太陽能，裝機容量持續增加，從2007年的25.3百萬瓦，到2017年增至77078百萬瓦。同樣，屋頂太陽能也在10年內增加了一倍。

既然澳洲如此大力的推廣太陽能，那麼澳洲的環保評分應該很高吧? 實情卻是恰恰相反，依據經濟合作暨發展組織(OECD)的資料，2020年澳洲的「人均物質足跡」(一個人所耗用的資源量)居高不下， 「人均物質足跡」可能有點聽不懂，更白話的意思就是「浪費值」。事實上，澳洲是世界上最浪費的國家之一，比經合組織的平均標準高出70％。

澳洲人特別浪費什麼?就是太陽能板，澳洲的舊太陽能板垃圾問題有多嚴重呢？研究人員預測，到2047年，澳洲會累積100萬噸的廢棄太陽能板，總重量與19座雪梨海港大橋相同。

而且，這個情況只會愈來愈嚴重，因為太陽能板的汰換時間僅有10~12年，這比原本估計的30年使用時間要早得多。

為何發生這種現象，研究人員採訪了北領地(Northern Territory)的太陽能安裝員、回收組織、地方政府廢棄物管理人員。慢慢發現太陽能電池之所以過早退役，有社會和經濟誘因。比如說，當少數幾塊面板損壞時，使用者往往會把整個面板系統都拆除，因為太陽能板的更新速度太快，新板往往在性能上優於舊板，為維持整體系統的電氣性能，乾脆換掉全部的板子，反而更有效率。

甚至生產商也會建議客戶這樣做，如果板子仍在保修期內，即使只有少數幾處故障，生產商也經常更換整套設備，因為在經濟效益上，換新板子比修理板子來的簡單的多。

這情況在其他消費性產品早已不是新聞，比如我們許多人遇到手機故障、汽車故障時，大多會換新手機與新汽車。那麼同樣情況發生在太陽能電池，又有什麼奇怪的？

那麼，回收太陽能板是不是能減少浪費？這也不容易，最大的困難點就在廢棄的太陽板增加的太快了，回收廠的處理速度根不上廢板的增加速度，多餘的廢板不是送掩埋場就是焚化爐。

雖然澳洲維多利亞州已禁止把太陽能板丟到垃圾掩埋場，但是澳洲土地很大，比如北領地地廣人稀，所以非法拋棄的情況相當常見。

澳洲目前只能從政策上去補救，能不能解決問題尚不知道。這篇報導在提醒鼓吹太陽能的意見家們，除了看到光鮮亮麗的太陽能板之外，也要思考它們如何不浪費的有效退場。

(中時新聞網)